Gasp: Scudetto? Vogliamo stare tra le prime

«Gomez a Siviglia? Non so, gli auguro il meglio» Le parole del tecnico nerazzurro alla fine dell’incredibile vittoria a San Siro contro il Milan (3-0).

«Ilicic è stato bravissimo e ha avuto delle occasioni che poteva sfruttare meglio, ma ha fatto una grande partita come tutta la squadra. Questa è stata una delle prestazioni più belle dell’ultimo anno, specialmente perché abbiamo giocato con la prima in classifica. E’ una grande soddisfazione vincere a San Siro». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine della vittoria per 3-0 contro il Milan nel big match della diciannovesima giornata di Serie A.

«La fase difensiva è migliorata da qualche settimana ormai, siamo stati efficaci sempre. Abbiamo un po’ modificato il modo di giocare e lo stiamo facendo bene - ha proseguito l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Scudetto? Vogliamo stare nel gruppo delle prime che lottano per la Champions ed è qualcosa alla nostra portata, anche se quest’anno tutte le big sono molto aggressive. Credo che per parlare di scudetto serviranno altre giornate,

noi non dobbiamo vincere per forza

Il calcio è cambiato tantissimo senza pubblico, ma abbiamo raggiunto una grande consapevolezza e sappiamo che possiamo fare sempre risultato. Gomez a Siviglia? Non lo so nemmeno io. Ovunque vada gli auguro il meglio», ha concluso Gasperini.

