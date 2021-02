Gasp, su Pessina un rigore gigante

«Comunque abbiamo vinto, ora il Real» Le parole dell’allenatore nerazzurro dopo la gara vittoriosa contro il Napoli.

«La direzione di gara è stata pesantissima. Rigore su Pessina? Da 70 metri uno che si intende di calcio vede che c’è il tocco. Poi uno può andare al Var o meno. Mi sono limitato a dire che c’era un rigore gigante. Prendere un cartellino rosso così è pesante, così come è pesante il giallo a Gosens. Siamo tutti arrabbiati: è inusuale essere furibondi dopo aver vinto una partita 4-2. Comunque abbiamo vinto e ora pensiamo al Real Madrid». Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, molto polemico con l’arbitro, che l’ha pure espulso per proteste, al termine della vittoria della sua squadra sul Napoli. Il tecnico è certo che ci fosse rigore (non fischiato) per un fallo su Pessina e non è contento della prestazione dell’arbitro Di Bello.

Gasperini poi guarda già all’andata degli ottavi di Champions col Real Madrid. «Vincere una partita in questo modo, complicata, è una grande spinta per mercoledì», ha proseguito il tecnico degli orobici. «Ci fa arrivare alla sfida con il Real nelle migliori condizioni. Mi sento come uno passato sotto un treno che non ha rischiato niente: oggi abbiamo rischiato di brutto, la partita era una trappola, è stata molto difficile. Muriel? Ha una condizione mentale ottima ed è in fiducia. Ha fatto un salto di qualità quest’anno e non è vero che gioca così poco.

Ilicic deve preoccuparsi? Ha alti e bassi ma per noi rappresenta una risorsa preziosa

