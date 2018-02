Gasperini applaude giocatori e tifosi

«Bergamo ha rappresentato bene l’Italia» Nonostante l’uscita dall’Europa league Gian Piero Gasperini applaude i suoi giocatori e i tifosi nerazzurri, protagonisti di una cavalcata indimenticabile.

«Gli errori hanno fatto la differenza, all’andata e con questo gol nel finale. Grazie a tutti: i giocatori, i tifosi. È stata un’esperienza fantastica. Fa male uscire così. Adesso lasciamoci alle spalle la delusione e ripartiamo. È stata un’esperienza fantastica per tutti quanti. Per tutte queste componenti uscire in questo momento fa molto male. Questa era una competizione che ci appassionava particolarmente, ma c’è ancora una stagione importante. Bergamo ha rappresentato bene l’Italia con tutti questi tifosi al seguito».

