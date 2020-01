Gasperini: Atalanta troppo affaticata «Perso occasioni, Fiorentina più in forma»

Gasperini: Atalanta troppo affaticata

«La squadra oggi mi è sembrata affaticata, non ha recuperato dalla gara di Milano ed è andata qualche marcia sotto. Nonostante questo abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita, ma loro avevano più benzina». Così, ai microfoni della Rai, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine della sconfitta in casa della Fiorentina nell’ottavo di finale di Coppa Italia.

«Molto positiva la gara di Caldara: quando è tornato a Bergamo pensavo che fosse più indietro - ha aggiunto Gasperini -, ma ha fatto bene perché si allena da due mesi e quindi giudico la sua prova positiva. Nel secondo tempo abbiamo avuto buone opportunità, abbiamo sbagliato gol facili, dopo l’espulsione di Pezzella potevamo vincere ma oggi avevamo veramente poche energie e la Fiorentina ha voluto vincere più di noi. Non è questione di chi non ha giocato o chi è subentrato, nel secondo tempo siamo stati più precisi dietro, abbiamo creato tanto sia nel primo che nella ripresa. Noi cerchiamo di stare dentro tutti gli obiettivi».

«La Coppa Italia cade sempre dentro periodi molto difficili per noi - ha continuato il mister -, ma abbiamo cercato di passare il turno. In Campionato siamo in una posizione fantastica, possiamo ripeterci e la Champions League è una ciliegina a parte. Dispiace uscire così perché avevamo creato i presupposti per passare il turno anche in una giornata di difficoltà».

