Gasperini: «Bella ripartenza, il Napoli non mi fa paura»

Lookman? Ha segnato cinque gol e ha sempre dato un contributo importante alla squadra. È un riferimento tecnico e veloce che ci sta dando tanto. Sono contento di aver questo tipo di calciatore con noi, ma farebbe comodo a tutti». «La sfida col Napoli? Non ho paura ma provo grande ammirazione per la squadra azzurra, per il gioco e per l’entusiasmo che si respira attorno all’ambiente. Importante non facciano così bene a Bergamo», ha concluso Gasperini