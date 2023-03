Gasperini. «Buona prestazione, gara decisa da dettagli»

«Credo che abbiamo fatto bene la nostra gara, chiaramente una gara difensiva: abbiamo sbagliato qualche ripartenza e qualche passaggio di troppo e queste sono partite che viaggiano sui dettagli». Così ha parlato, ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli. «Devo dire che abbiamo fatto tante cose buone, soprattutto in difesa: nel primo tempo il Napoli ha avuto un occasione su una nostra palla persa in uscita. Noi stiamo stati molto bravi sotto quell’aspetto, in altre situazioni in cui uscivamo bene dalla nostra metà campo potevamo essere più precisi per diventare anche più pericolosi: questo è un dettaglio nel contesto di una partita che stavamo giocando bene. Zapata? Prestazione buona e la condizione migliora, è stata una prova positiva anche per abnegazione, ma non solo lui. Ho avuto delle risposte molto buone da tanti giocatori, che rappresentano il Dna di questa squadra che può perdere le partite, ma lotta sempre.Adesso abbiamo 12 gare in cui ci giocheremo tutte le nostre chance e se saremo soddisfatti lo sapremo solo a fine campionato. Anche stasera abbiamo dimostrato di giocare con dignità e coraggio contro la prima della classe».