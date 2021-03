Gasperini, c’è amaro in bocca per gli errori

«Potevamo fare meglio sul piano tecnico» Le parole di Gasperini alla fine della sconfitta contro il Real.

«Due partite che ci lasciano l’amaro in bocca, poteva andare diversamente e potevamo fare qualcosa di meglio. Sui gol presi ci sono rimpianti». Così Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta (3-1) con eliminazione agli ottavi di finale di Champions col Real Madrid: «Rifarei tutte le scelte, anche Zapata in panchina dall’inizio: nelle ultime 5 partite ha sempre giocato spezzoni, ha avuto qualche problemino fisico - spiega il tecnico nerazzurro -. Nel mio piano di partita avrei voluto tenermi delle chance per il secondo tempo e per gli eventuali supplementari, compreso Ilicic. Invece tre episodi in due partite hanno compromesso una qualificazione già difficile sulla carta».

Spazio all’autocritica: «Abbiamo giocato meno bene sotto l’aspetto tecnico, forse non abbiamo preso bene le misure all’avversario e c’era anche un forte vento. I passaggi sono il linguaggio di una squadra, se non trasmetti la palla non parli bene - continua - Peccato, ci speravamo, c’erano tutte le condizioni per provarci: anche questa gara ha preso una strada sbagliata, ma potevamo sicuramente fare meglio.

Sarà comunque un’esperienza utile per giocatori e società

Infine, sul prossimo futuro: «Adesso ci restano il campionato e la finale di Coppa Italia: da questa partita dovremo uscire con energie nervose da mettere in serie A, ci sono tante squadre in pochissimi punti, dovremo essere al meglio per raggiungere l’Europa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA