Gasperini: «Con la Lazio è girata male

Ma la squadra non mi è dispiaciuta» «Non sono deluso dalla nostra partita, la squadra ha dimostrato di essere in buona condizione e aveva anche riaperto la partita»: il primo commento dell’allenatore nerazzurro dopo il match con la Lazio.

«Abbiamo preso dei gol balordi, in avvio di partita, poi in avvio di ripresa...Ma anche oggi abbiamo dimostrato di essere in salute». Lo dice Giampaolo Gasperini, dopo l’1-3 subito in casa dalla Lazio. «Non credo che loro abbiano trovato il modo di metterci in difficoltà - ha aggiunto il tecnico dell’Atalanta, a Sky - visto il risultato di Coppa Italia. Le assenze di Hateboer e Gosens? Chi li ha sostituiti ha fatto bene, abbiamo ruotato anche in vista della Coppa Italia di mercoledì, che è una semifinale».

«Non sono deluso dalla nostra partita, la squadra ha dimostrato di essere in buona condizione e aveva anche riaperto la partita. Abbiamo preso dei gol un po’ balordi, gli episodi hanno mandato la gara nella direzione della Lazio» ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta. «È una gara diversa rispetto a quella di mercoledì - ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Dazn - quando in dieci siamo riusciti a fare bene. Oggi dovevamo rimontare, abbiamo creato molto e ci abbiamo creduto perché la squadra aveva più energia della Lazio. Abbiamo ruotato molti giocatori, mercoledì abbiamo la semifinale con il Napoli». Una battuta, in chiusura, sul nervosismo dopo il fischio finale: «Loro arrivavano da tante partite perse contro di noi - punzecchia Gasperini - finiscono spesso indietro in classifica e c’è quella finale di Coppa Italia in sospeso. È nata questa rivalità, oggi è andata bene a loro ma siamo fiduciosi di continuare a ripeterci in campionato: abbiamo visto che possiamo competere», ha concluso il tecnico dell’Atalanta.

