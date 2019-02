Gasperini consapevole delle difficoltà

«Nel calcio questi momenti capitano» L’allenatore dell’Atalanta commenta la sconfitta subita contro il Torino che ha agganciato i nerazzurri in classifica a 38 punti.

Un momento no, evidente. Gian Piero Gasperini è consapevole delle difficoltà della sua squadra, alla seconda sconfitta consecutiva, ma è convinto che l’Atalanta potrà uscirne in fretta. Non c’è modo migliore per rialzare la testa della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. «È un momento così – spiega il tecnico -. Abbiamo creato molte situazioni pericolose e poi abbiamo preso un gol molto strano. A inizio secondo tempo è cambiata la partita. Dobbiamo accettare questo momento di difficoltà. Puntiamo molto sulla partita di mercoledì contro la Fiorentina. Se non avremo infortuni torneremo a fare bene>. A proposito di infortuni, in Coppa dovrebbe tornare il Papu: <Speriamo di recuperarlo. Per noi la semifinale è molto importante. Devo dire che oggi non abbiamo avuto la stessa reazione delle altre volte in cui siamo andati in svantaggio. Quella reazione la recupereremo. Peccato non aver fatto risultato. Abbiamo bisogno di giocare questa semifinale».

