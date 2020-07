Gasperini: «Contro il Milan potevamo vincere ma ci sta, non sono deluso» Le parole di Gasperini alla fine del match pareggiato 1 a 1 contro il Milan.

«Potevamo vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite, la lucidità e la freddezza non è la stessa dopo tutte queste sfide consecutive. La squadra è stata brava, è andata sotto ed è andata vicino dal vincerla. Non sono deluso di questo risultato». Lo ha affermato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del pareggio per 1-1 in casa del Milan: «In questo momento le prestazioni della difesa sono migliorate moltissimo - commenta il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - i centrali stanno facendo una serie di partite notevoli e oggi non era facile contro l’attacco del Milan.

È la base per reggere forte l’urto di una squadra contro il Psg». E proprio in relazione alla sfidante della Dea in Champions, l’allenatore dei bergamaschi commenta così l’infortunio occorso a Kylian Mbappè nella finale di Coppa di Francia che potrebbe costringere il giovane fuoriclasse al forfait: «Mi dispiace se Mbappè si è fatto male, è un grandissimo

giocatore, spero che non sia una cosa seria. Non giochiamo per vincere sulle disgrazie degli altri», aggiunge Gasperini, che fa anche il punto sull’infortunio di uno dei suoi giocatori più importanti, vale a dire Josip Ilicic. «Ci manca moltissimo, fino a marzo era il nostro giocatore più determinante, è evidente che lui ci fa fare un salto di qualità importante. Speriamo che possa riprendersi presto», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA