Gasperini, De Roon e Masiello applauditi

dal club «Amici dell’Atalanta» a Rovetta I campioni dell’Atalanta hanno salutato i rappresentanti delle 80 sezioni di città e provincia del club «Amici dell’Atalanta» a Rovetta.

«È sempre un immenso piacere intrattenersi da vicino con i nostri tifosi tanto più che in ogni occasione ci trasmettono passione, entusiasmo e stimoli. A noi il compito di contraccambiare un attaccamento inimmaginabile». È ciò che ha pronunciato tra un autografo e l’altro De Roon che al termine dell’allenamento pomeridiano di giovedì 19 luglio a Rovetta, insieme al difensore Masiello si è concesso ai rappresentanti delle ottanta sezioni di città e provincia degli «Amici dell’Atalanta».

Al tradizionale appuntamento stagionale con la squadra c’erano anche il presidente dei supporter Marino Lazzarini e il segretario Tullio Panza. L’applausometro e gli incitamenti dei presenti sono saliti alle stelle quando è spuntato mister Gasperini accompagnato dal fedele direttore operativo Roberto Spagnolo. Gasperini ha garantito il massimo impegno di tutti alla ricerca del miglior piazzamento possibile in campionato, in League e in Coppa Italia.

Lazzarini ha, poi, ringraziato per la squisita ospitalità e disponibilità l’Atalanta: «La nostra ripetitiva visita ai giocatori e alla dirigenza qui nel ritiro in Val Seriana ha portato bene specie negli ultimi due anni. E dicono che non ci sia il due senza il tre: a buon intenditor, pertanto, poche parole». Apprezzata anche la discreta presenza di Andrea Lazzaroni, solerte responsabile dell’Ufficio stampa del club atalantino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA