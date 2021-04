Gasperini: «Vittoria meritata, ora la corsa alla Champions è aperta» «Aver vinto oggi significa che sappiamo che possiamo vincere e che la Juventus sa che può perdere contro di noi» ha dichiarato il tecnico nerazzurro dopo il match al Gewiss Stadium.

«È una partita che conta, in Coppa Italia sarà un’altra gara. Aver vinto oggi significa che sappiamo che possiamo vincere e che la Juventus sa che può perdere contro di noi». Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo per 1-0 al «Gewiss Stadium» contro la Juventus di Pirlo. «La Juventus è forte, abbiamo vinto a fatica ma in modo giustificato, questo ci dà orgoglio e forza – ha sottolineato il tecnico dei nerazzurri –. Scelte iniziali? Queste partite così equilibrate si determinano con un episodio e avere la possibilità di cambiare gli interpreti è importante». Poi sulla corsa per un posto in Champions League: «Sette partite sono tante, ma è una vittoria che sotto l’aspetto del morale ci dà ulteriore spinta, ma il traguardo resta difficile e ci sono tante squadre che non mollano», ha concluso Gasperini.

Gian Piero Gasperini esulta per bottino pieno e sorpasso in classifica al terzo posto: «Abbiamo superato uno scoglio durissimo, una squadra forte e dalla grande fisicità: un successo che ci dà grande orgoglio e grande soddisfazione», afferma l’allenatore nerazzurro. «L’unico rammarico è di aver offerto prestazioni di questo spessore senza poterle regalare al nostro pubblico per via degli stadi vuoti», continua Gasperini.

Che nega di essersi avvantaggiato nella corsa alle posizioni di rincalzo all’Inter: «È un risultato fondamentale perché davanti non rallenta nessuno, ma ai fini della qualificazione alla Champions non è ancora determinante perché mancano sette partite». Quindi l’elogio delle riserve: «Hanno fatto bene i subentrati Pasalic, Ilicic e Malinovskyi, ma in generale non finirò mai di lodare l’adattabilità, la duttilità e le capacità dei miei giocatori. Secondo me è stato un confronto combattuto e bello pur senza grandissime occasioni: a questo punto sappiamo che con la Juventus si può vincere. Resta comunque una grandissima avversaria e batterla per conquistare la Coppa Italia sarà molto difficile». Una battuta sulle voci di mercato: «Buffon all’Atalanta? Doveva venire prima», sorride il tecnico dei bergamaschi.

