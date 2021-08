Gasperini dopo l’amichevole a Londra: ora serve il mercato per essere completi «Il mercato dà fastidio, ma ci dà anche l’opportunità di uscirne al completo. Quella di Demiral è stata davvero una grande operazione». A margine della sconfitta per 2-0 a Londra col West Ham, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è detto fiducioso della campagna di rafforzamento nerazzurra.

«Il nuovo arrivato ha una capacità di tenuta sull’avversario di livello anche nella mezzora o poco più che ha giocato, ma soprattutto non era facile sostituire un pezzo importante come Romero - osserva il tecnico nell’intervista ai canali ufficiali del club -. Sono convinto che Luca Percassi sia molto attivo, lo vedo sul pezzo e con tante buone idee: speriamo di realizzarne qualcuna».

Dall’amichevole al London Stadium, nonostante il risultato e la difficoltà a tirare in porta, Gasperini ha ricavato comunque buone impressioni: «È stato un buonissimo test che ci dà la convinzione di quello che possiamo fare. Sono molto contento anche di Musso: è chiaro che servono l’inserimento in squadra e l’applicazione, ma stiamo lavorando tutti insieme solo da lunedì».

Ancora, sulla preparazione e gli ultimi tasselli (Koopmeiners dall’Az in mezzo e Abraham per Zapata, se andrà all’Inter, ndr): «Siamo un po’ un ritardo, appena recuperiamo tutti possiamo far bene. Non ci sono alibi quando si giocano partite di questo tipo, perché comunque siamo un gruppo molto affiatato: dispiace essere andati sotto nel primo tempo a tempo scaduto - chiude Gasperini -. Il lavoro precampionato ha avuto tempistiche diverse a seconda dei rientri dei Nazionali: sabato abbiamo la Juventus, ma credo che faremo una partita il mercoledì prima. Abbiamo bisogno di aggiungere alcune cose per renderci competitivi».

