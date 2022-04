Gasperini: «Gara equilibrata, non siamo riusciti a trovare lo spunto giusto. Sui falli di mano c’è una confusione assoluta»

«È stata una partita equilibrata, penso che abbiamo fatto una buona gara, non siamo mai riusciti a trovare lo spunto giusto, abbiamo attaccato a lungo, ma non abbiamo concluso abbastanza. Loro sono un’ottima squadra». Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa al termine della sconfitta contro il Lipsia (2-0 il risultato finale, ndr). «Il rigore non concesso? La cosa strana è che prima ha dato una punizione che non era un fallo di mano evidente, poi il secondo era rigore, è la dimostrazione che sui falli di mano c’è una confusione assoluta, lo stesso arbitro valuta due episodi in maniera differente a distanza di 30 secondi». «In queste ultime gare - ha aggiunto - abbiamo avuto difficoltà nell’effettuare l’ultimo passaggio e il tiro. Ma con una prestazione come questa sera possiamo comunque recuperare posizioni in campionato».