Gasperini: «Gara in salita, vittoria importante. Siamo in zona Champions» Le parole del mister alla fine della gara vinta contro lo Spezia 5-2.

«Pasalic? Sta vivendo un buon momento, ha segnato due gol e ne ha sfiorato un altro, ma tutti sono entrati bene. È una squadra che sta crescendo, chi entra è determinato e ha voglia di vincere, oggi abbiamo vinto una partita nata con difficoltà». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del match vinto in rimonta contro lo Spezia: «Nel secondo tempo abbiamo abbassato molto il ritmo, abbiamo concesso il possesso palla alla Spezia, quella di Thiago Motta è una squadra che sa giocare e costruire, attaccano con tanti uomini. È stata una buona gara dopo la sosta, qualcuno era affaticato ma è normale. Abbiamo fatto una partita giusta anche in previsione della Champions. I rientri? Sì, sono la cosa positiva.

Muriel? Attraversa dei momenti di difficoltà, ma il suo valore è noto. Stiamo recuperando un pò tutti, ora avremo tante partite impegnative, ma ci arriviamo bene». Il campionato offre altre partite interessanti con sfide incrociate che possono dire tanto anche per il torneo dell’Atalanta.

«Noi intanto siamo lì, è chiaro che quando ci sono questi scontri diretti si spera sempre nei pareggi, ma il campionato è lunghissimo, siamo in una fase in cui dobbiamo guardare a noi stessi. Gli altri possono fare ciò che vogliono - sorride Gasperini -. Noi siamo in zona Champions».

