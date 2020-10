Gasperini: «Gioco di qualità

e gruppo con base solida» Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria 5-2 con il Cagliari al Gewiss stadium.

«È stata una partita giocata con grande qualità, però è chiaro che anche nelle migliori partite dove il risultato è ampiamente meritato c’è sempre qualcosa da rivedere e da migliorare. Ma non ci siamo mai soffermati sull’errore riuscendo a migliorare nella giocata successiva». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il successo della Dea per 5-2 contro il Cagliari. «Abbiamo una base molto solida, questo è il terzo anno insieme - ha sottolineato Gasperini ai microfoni di Dazn - Quei 14-15 giocatori che giocano spesso sono molto consolidati mentre per gli altri ci vuole un pochino più di tempo ma con l’aiuto di tutti e con opportunità come quelle di oggi si può crescere». Il focus successivamente si sposta su Ilicic, ancora out dalla lista dei convocati: «Il giocatore ha ricominciato ad allenarsi con la squadra, è chiaro che ha bisogno di fare qualche partita e noi siamo tutti fiduciosi di poterlo recuperare anche sul piano calcistico. Ora c’è una sosta, speriamo che sia sufficiente altrimenti andremo avanti».

Sulle ultime ore di mercato: «In questo momento noi abbiamo raggiunto il numero massimo di stranieri e dovremo ricorrere solamente al mercato italiano. Ma a centrocampo abbiamo Pessina ancora infortunato, speriamo possa riprendersi nel giro di un mese». Infine sul sorteggio di Champions con Liverpool e Ajax nello stesso girone della Dea: «Sarà bello giocare in grandi stadi come quelli del Liverpool e dell’Ajax, società prestigiose che hanno vinto la Champions. C’è del rammarico perché anche in Champions non ci sarà pubblico, ma oggi già vedere mille persone allo stadio è stata una bella soddisfazione per la nostra società e per la nostra squadra» ha chiosato Gasperini.

