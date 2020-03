Gasperini: «Il lavoro non è ancora finito

Dobbiamo segnare e difendere bene» «Certo, un risultato come quello dell’andata aumenta la nostra fiducia. Ma dobbiamo segnare, rimanere concentrati e difendere bene, non voglio sorprese».

È il commento alla vigilia del tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini: «Il risultato dell’andata? È un fattore psicologico su cui stiamo lavorando, perché sembra che ci sentiamo a nostro agio e pensiamo che il lavoro sia finito quando ancora non lo è. I ragazzi sono stati fantastici all’andata, ma non festeggerò nulla sino alla fine della partita».

Quanto alla formazione nerazzurra, l’unico titolare assente sarà l’infortunato Toloi (ancora alle prese con un acciacco muscolare e rimasto a Bergamo). Al suo posto ecco figliol prodigo Caldara (ingaggiato a gennaio dal Milan) nel ruolo di centrale arretrato con a fianco gli esterni difensivi Palomino e Djimsiti. Due le punte, Ilicic e Zapata, con Gomez appena dietro nelle funzioni di trequartista.

Sgambata nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo dell’Atalanta a Valencia sul manto erboso dello stadio Mestalla che martedì sera (ore 21) sarà teatro del ritorno degli ottavi di finali della Champions. La squadra atalantina è arrivata nella località spagnola all’ora di pranzo e all’aeroporto c’è stata la discussione di Gomez con alcuni giornalisti spagnoli che volevano strappargli qualche dichiarazione. Il Papu ha tagliato il discorso con un perentorio «payasos», ovvero «pagliacci».

Nell’andata fu 4-1 per gli atalantini nella partita disputata a Milano in virtù della doppietta di Hateboer con Ilicic e Freuler gli altri marcatori. Martedì mattina è previsto un leggero allenamento rigorosamente blindato. V alencia-Atalanta si disputerà a porte chiuse: i 2.300 supporter atalantini che da tempo avevano acquistato il biglietto guarderanno la partita in diretta in chiaro su Canale 5. I tifosi spagnoli, in barba ai divieti, hanno invece annunciato che saranno fuori dallo stadio durante la partita per «segnare» il primo gol.

