Gasperini: il Milan merita lo scudetto. «Episodi arbitrali? Arrivederci»

«Tutte e due le formazioni sapevano che con questo equilibrio, caldo e intensità era normale si potesse arrivare con equilibrio nella ripresa quando a quel punto sarebbe stata decisiva la freschezza. Chance di qualificazione in Europa? Dobbiamo vincere l’ultima partita e sperare che la Roma non vinca. Auguro alla Roma di vincere la Conference. Questo per noi è stato uno dei campionati più duri e io devo fare i complimenti ai miei ragazzi».