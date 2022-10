Gasperini: «La Lazio ha dominato a lungo, il ko ci sta»

«È una sconfitta che ci sta tutta contro una Lazio che ha fatto meglio di noi, soprattutto nel primo tempo. Non siamo riusciti a fronteggiarli e il gol iniziale li ha messi nelle migliori condizioni possibili. Una sconfitta che ci sta e che può essere importante per noi, al fine di trarre delle buone indicazioni. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma la seconda rete ci ha tolto la speranza di riprendere la partita». Lo ha detto il tecnico Gian Piero Gasperin i, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta della «Dea» contro la Lazio per 2-0.