Gasperini: «Lo spartiacque è la sfida con il Lipsia. Zapata ha recuperato i 90 minuti»

«Lo spartiacque è la sfida di giovedì. Se dovessimo andare in semifinale sarebbe un bel traguardo per la stagione, se questo non succederà ci saranno 7 partite in cui dovremo fare qualcosa di importante per raggiungere l’Europa». L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il ko contro il Sassuolo (2-1 il risultato finale): «Difficile oggi fare paragoni, c’è stato grande turnover e in queste condizioni non è sempre la stessa cosa, è evidente che nel girone di ritorno per tanti motivi, anche infortuni, situazioni particolari, non abbiamo fatto bene, abbiamo fatto abbastanza male. Ci hanno penalizzato i rientri dei Nazionali e le partite di campionato successive alle gare di Coppa. Difficilmente siamo riusciti dopo questo a essere competitivi».