Gasperini: «Mercato in entrata non ancora chiuso»

« Nel primo tempo la prestazione non è stata così buona e nel secondo avremmo potuto chiudere la gara prima. Il risultato dice però che abbiamo ampi margini di crescita». Queste le parole di Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria della «sua» Atalanta, per 1-0, sul campo del Verona.

«Sono arrivati tre giocatori nuovi nelle ultime settimane. Stiamo ancora cercando la quadra e piano, piano conosceremo meglio i giocatori . Finalmente il mercato si sta per chiudere. L’arrivo di Hojlund? È un ragazzo molto giovane e un grande investimento della società . C’erano tante squadre su di lui. Credo sia uno dei profili su cui l’Atalanta deve puntare. Non è detto che si possa pretendere subito tutto», ha aggiunto Gasperini.

«Non è detto che il mercato in entrata sia già chiuso, speriamo succeda ancora qualcosa. Giocare col mercato aperto è veramente fastidioso. Se Muriel e Malinovskyi rimangono? Non lo so, vedremo mercoledì. Giovedì con il Torino sarà una sfida importante, contro una squadra in forte crescita. È una gara che ci può dare grossa spinta in caso di vittoria», ha concluso il tecnico dell’Atalanta.