Gasperini non parla, c’è il suo vice Gritti

«Chiesa fortissimo quando gioca» Alla vigilia della sfida-bis ravvicinata con la Fiorentina, stavolta in casa e in Campionato, l’Atalanta affida a Tullio Gritti, il vice dell’allenatore Gian Piero Gasperini, le parole della vigilia, per evitare ulteriori commenti e polemiche su quanto successo in Coppa Italia, a partire dall’episodio che ha coinvolto Federico Chiesa.

Da Gritti solo una battuta su Chiesa, l’avversario più temuto: «Quando gioca a calcio, è fortissimo. E sul resto non ha bisogno di difensori d’ufficio». Su quanto successo ai tifosi bergamaschi nel post partita, il vice di Gasperini si limita a dire che «fa fede il comunicato della società, non ho niente da aggiungere».

«Sarà una partita difficile come quella di mercoledì scorso, tra due squadre di livello - spiega -. A prescindere da moduli e sistemi di gioco, gli avversari hanno individualità e caratteristiche importanti. Credo che sarà un confronto spettacolare proprio come nella semifinale di andata di Coppa Italia».

Sul possibile sorpasso dei viola in classifica in caso di vittoria (38 a 36, fin qui, per i nerazzurri), il collaboratore del Gasp è netto: «La Fiorentina non è una compagine che possa pensare di chiudersi. L’ho vista parecchie volte e va spesso di fraseggio - spiega -. Le 13 partite che mancano sono da giocare alla morte. Noi e i viola abbiamo pressoché gli stessi obiettivi, nessuno si tirerà indietro».

