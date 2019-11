Gasperini non rilascia dichiarazioni

Marino: «Il fallo di Ferrari era da rosso» Al termine della partita pareggiata 0-0 contro la Sampdoria l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa, arrabbiato a causa della mancata espulsione del difensore blucerchiato Ferrari.

Il fallo c’era, la chiara occasione da gol pure: incomprensibile la scelta dell’arbitro Irrati che ha deciso solo per un cartellino giallo. Già durante la gara era esplosa la protesta della panchina nerazzurra, continuata anche dopo il fischio finale. Davanti ai microfoni di Sky si presenta il direttore generale nerazzurro Umberto Marino: «Il fallo di Ferrari su Barrow era evidente fallo da rosso. Ultimo uomo e il nostro attaccante era lanciato verso la porta. Peccato, perché siamo venuti a Genova con lo spirito giusto, cercando di fare la partita. Abbiamo cercato di ottenere il massimo risultato, alcuni episodi però ci hanno penalizzato. Così come capitano giornate storte dei calciatori, possono capitare anche ad altri protagonisti delle gare. L’arbitro però avrebbe dovuto essere aiutato: l’assistente era in linea. Il mancato rosso è stato determinante».

