Gasperini: non rinuncio a Gomez e Ilicic «Come se Juve lasciasse fuori Ronaldo»

Gasperini: non rinuncio a Gomez e Ilicic

«Rinunciare a Ilicic e Gomez contemporaneamente peserebbe molto sugli equilibri dell’attacco: sarebbe come se la Juve lasciasse fuori insieme Ronaldo e Dybala o l’Inter Lukaku e Lautaro». Gian Piero Gasperini annuncia un mini turnover per la sfida col Sassuolo (domenica 23 febbraio alle 15 al Gewiss Stadium) escludendo però la panchina per i due pezzi da novanta dell’Atalanta.

«Non ho intenzione di lasciar fuori l’uno e l’altro, poi vedremo a partita in corso – spiega l’allenatore nerazzurro –. Ieri (venerdì 21 febbraio ndr) tanti giocatori erano ancora affaticati, i titolari di mercoledì erano alla prima seduta piena. Ci sta che in formazione possa esserci qualche avvicendamento: c’è chi si merita a prescindere la chance dall’inizio. Ma non ho voglia di stravolgere la squadra».

Gasperini rivolge un complimento all’avversario di turno: «Il Sassuolo ha un sistema di gioco simile al Valencia: è propositivo, molto offensivo, con attaccanti veloci e sempre pericoloso - chiosa -. Con la Roma e il Valencia sono state partite simili dal punto di vista tattico. L’andata degli ottavi ci sarà molto utile per il ritorno: a distanza di tre giorni invece ci sono meno margini per le prove del caso».

