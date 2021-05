Gasperini: «Per entrare in Champions servono 3 punti» Le parole del mister dopo la gara vittoriosa contro il Benevento.

«Con tre punti saremo matematicamente in Champions. Dobbiamo fra tre punti in due gare. La matematica è la matematica. Noi dobbiamo stare coi piedi per terra: la Champions è tutta da conquistare; poi ci sarà la finale di Coppa Italia, altro impegno importante. Ci giocheremo tutto nell’ultima settimana, affrontando passo dopo passo». Così, al termine di Atalanta-Benevento, il tecnico del team bergamasco, Gian Piero Gasperini.

“Scudetto per il prossimo anno? Io non ho sentito alcunchè in merito. Dobbiamo pensare alla fine del campionato, a conquistare un posto in Champions e a fare bene in Coppa Italia. Lottiamo alla pari contro grandi squadre: via, via sono uscite di scena la Roma e poi, credo, la Lazio, che penso abbia poche possibilità di recuperare terreno in classifica. Ne deve ’caderè ancora una: vediamo cosa succede da qui alla conclusione del campionato», ha aggiunto l’allenatore dell’Atalanta.

