Protesta e spinta a dirigente della Samp

Una giornata di squalifica per Gasperini L’allenatore dei nerazzurri era stata espulso per proteste e aveva spintonato un dirigente blucerchiato nel tunnel che porta agli spogliatoi.

È arrivata la decisione del giudice sportivo per i fatti di domenica a Genova contro la Sampdoria. Per Gasperini una giornata di squalifica e un’ammenda di 15 mila euro per aver contestato una decisione arbitrale e per avere spinto con veemenza un dirigente della squadra avversaria causandone la caduta, mentre imboccava il tunnel.

Ammonizione con diffida e ammenda di 2mila euro, invece, per Freuler per simulazione.

