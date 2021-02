Gasperini: priorità al Napoli in Coppa

Hateboer, microfrattura al piede Alla vigilia del match con il Torino, Gian Piero Gasperini è già proiettato alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli.

«Quando cambia l’allenatore c’è sempre una reazione dei giocatori: Davide Nicola al Crotone e al Genoa aveva fatto cose importanti». Alla vigilia della sfida casalinga al Torino (sabato 6 febbraio alle 15 al Gewiss Stadium), Gian Piero Gasperini prova a inquadrare l’avversario: «Era partito con altre ambizioni, non si aspettava di essere impelagato in fondo alla classifica – commenta l’allenatore dell’Atalanta –. È difficile sbloccare il risultato contro squadre chiuse: fanno il loro gioco, sfruttando calci piazzati e contropiedi, rientra nella normalità. Non è detto che domani sia così: dobbiamo essere bravi noi a sfruttare le opportunità. Tutte stanno perdendo qualche punto in più contro le medio-basse». Il pensiero dei bergamaschi è già proiettato alla semifinale di ritorno di Coppa Italia col Napoli: «Assume un’importanza notevole e quindi ha la priorità: rivedendo la partita di mercoledì siamo ancora più soddisfatti. Lo zero a zero non è un risultato così negativo: chi vuole andare in finale comunque deve segnare e vincere. Col Torino faremo il massimo possibile», aggiunge il tecnico nerazzurro.

Che lamenta una sola assenza: «Hateboer ha una microfrattura vecchia sul piede (quinto metatarso sinistro, ndr) che gli dà molto fastidio: gli fa male ad appoggiarlo, forse la ferita s’è riaperta mettendolo male a Milano. I tempi rimangono un punto interrogativo, dipendono dalla sintomatologia – chiude –. In linea di massima dovrebbe esserci anche Sutalo. Maehle è recuperabile nonostante un taglio sul piede rimediato mercoledì sera in Coppa Italia a Napoli: ha dovuto mettere i punti».

