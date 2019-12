Gasperini raggiante dopo il Milan

«Il 5-0 coronamento di un grande 2019» Sugli obiettivi stagionali, Gasperini non si nasconde: «Vogliamo arrivare in Europa e siamo in quel gruppetto di squadre con Inter e Juventus che sono irraggiungibili e con Lazio e Roma che stanno facendo bene».

Poi su Kulusevski: «Parliamo di un giocatore di proprietà dell’Atalanta che sta facendo delle cose straordinarie. Nel suo ruolo avevamo molti giocatori e abbiamo deciso di cederlo in prestito per farlo giocare. A Parma sono stati bravi e ha trovato l’ambiente ideale», ha concluso Gasperini.

«Chiudiamo un 2019 fantastico. Quella di oggi è il coronamento di questa annata e ora possiamo festeggiare il Natale nel migliore dei modi. La sconfitta contro il Bologna bruciava molto e oggi abbiamo subito indirizzato la partita sul binario giusto». A dirlo Gian Piero Gasperini nel post partita di Atalanta-Milan 5-0. Una netta vittoria con le reti di Gomez, Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel permette ai bergamaschi di portarsi a quota trentuno punti in classifica, quattro in meno rispetto alla Roma quarta classificata: «Riceviamo molti complimenti ma bisogna inoltrarli ai giocatori che potrebbero imporsi anche nelle cosiddette big - ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn - Faccio l’esempio di Malinovskyi che ha avuto un impatto straordinario sul campionato italiano. Ha sempre fatto delle prestazioni importanti ed è un giocatore in evoluzione sotto l’aspetto tattico. La nostra forza è avere giocatori come lui».

