Gasperini: si impara sempre - Video

«Ora l’Atalanta pensa al futuro» «L’Atalanta da questa esperienza deve imparare a migliorare». Lo dice Gasperini in un video che la squadra pubblica online. Il mister saluta anche i tifosi: «In tutti questi mesi abbiamo sentito la vicinanza di Bergamo, speriamo di riavere presto la nostra gente allo stadio».

«Il rammarico è innegabile, ma anche la soddisfazione di aver disputato una stagione incredibile, non solo in Serie A, ma anche, e forse soprattutto, in Champions League, competizione nella quale l’Atalanta era al suo debutto». Gian Piero Gasperini lo dice chiaramente: «È stato un percorso straordinario».

Il rammarico c’è, inevitabilmente: «Ce l’avevamo quasi fatta, siamo stati raggiunti quando oramai il tempo è scaduto» spiega Gasperini che aggiunge: «I risultati di questa stagione sono stati altissimi, ne usciamo a testa alta e ora impariamo per il futuro. Più si alza il livello e più si impara, la storia è piena di partite ribaltate in due minuti. La squadra deve pensare a migliorare e pensare al futuro».

C’è anche il saluto a Bergamo: «I tifosi e il loro applauso lo abbiamo percepito durante tutta la stagione. Io mi auguro che il pubblico torni allo stadio, con tutte le verifiche del caso : il calcio ha bisogno del suo pubblico e in particolare noi abbiamo bisogno di avere allo stadio la nostra gente».

