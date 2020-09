Gasperini: «Siamo cresciuti

in consapevolezza e convinzione» Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria con il Torino.

«Questa Atalanta più forte dell’anno scorso? Devo dire di sì, siamo cresciuti in consapevolezza e convinzione, su questo piano stiamo meglio dello scorso campionato». Gian Piero Gasperini avverte il campionato, l’Atalanta punta in alto. «L’altr’anno siamo arrivati terzi - ha detto a Sky il tecnico dei bergamaschi dopo la vittoria in casa Torino - e non era programmato, ma non ci siamo mai tirati indietro. A un certo punto, se avessimo vinto in casa Juve, ce la saremmo giocata. Quest’anno abbiamo maggior consapevolezza. Ci sono i nuovi, che mi sembrano di buona qualità, e se avremo la fortuna di recuperare Ilicic potremo fare cose importanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA