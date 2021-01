Gasperini: «Siamo in un buon momento,

col Parma dovremo stare attenti» - Video Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida Atalanta-Parma (6 gennaio, ore 15, al Gewiss stadium). Il video della conferenza stampa e l’elenco dei convocati.

«Non parto dalla cinquina della scorsa Epifania per affrontare il Parma». Gian Piero Gasperini alla vigilia non si fida della relativa facilità della partita contro la quintultima in classifica: «Dietro non ci sono posizioni irrecuperabili, la graduatoria è ancora molto corta e una squadra in quelle condizioni a maggior ragione sa metterci qualcosa in più», il pensiero dell’allenatore dell’Atalanta. Che non punta necessariamente alla goleada dopo il 5-1 al Sassuolo: «Abbiamo abituato tutti a vederci stare in alto, ma dobbiamo essere pronti a vincere anche col minimo scarto - osserva -. Non possiamo pensare in termini dei confronti con l’ultimo precedente, perché le gare possono prendere pieghe imprevedibili. Il risultato condiziona i giudizi, vedi Bologna, dove se avessimo vinto avremmo parlato d’altro. E domenica scorsa è diventata facile solo in partita».

Gasperini s’è soffermato su alcuni protagonisti della sua rosa: «Pessina è molto utile, non so se giocherà sempre in quel ruolo. Magari può arretrare in mediana, per dare un cambio mentre Pasalic recupera - spiega -. Si tende sempre a esaltare i singoli, io devo considerare il collettivo. La difesa è un punto fermo, Freuler, De Roon, Hateboer e Gosens ci sono sempre. In attacco può esserci c’è la giornata di Zapata, Muriel, Ilicic e Pessina: la costante è il nocciolo duro».

«Con il Parma dovremo stare attenti e interpretare bene la gara. Noi siamo in un buon momento e concentrati sul campionato. Vogliamo proseguire la striscia positiva», ha dichiarato il tecnico. «Sono tutte partite particolari, con livelli di difficoltà diversi ma sempre molto alti visto l’equilibrio del nostro campionato» ha detto il tecnico degli orobici. «Ho delle certezze sulla formazione di domani, ma voglio valutare anche l’allenamento di oggi» ha aggiunto. «Classifica? Comincia a essere significativa. Le grandi non stanno sbagliando. Per noi sarà importante continuare a fare bene».

Gasperini ha convocato 23 giocatori per il match casalingo di domani contro il Parma. Questa la lista in ordine alfabetico: 13 Mattia Caldara, 27 Fabio Depaoli, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 95 Pierluigi Gollini, 8 Robin Gosens, 33 Hans Hateboer, 72 Josip Ilicic, 7 Sam Lammers, 3 Joakim Maehle, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 26 Johan Mojica, 9 Luis Muriel, 6 Josè Luis Palomino, 32 Matteo Pessina, 31 Francesco Rossi, 40 Matteo Ruggeri, 57 Marco Sportiello, 4 Bosko Sutalo, 2 Rafael Toloi, 91 Duvan Zapata.

Nel frattempo l’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Marco Carnesecchi alla Cremonese, in Serie B, con la formula del prestito secco. Il portiere della Nazionale Under 21, nato a Rimini il primo luglio 2000, a Zingonia dall’estate 2017 proveniente dal Cesena, conta nella stagione corrente tre panchine contro Torino, Lazio e Cagliari e, in precedenza, anche la convocazione a Cagliari nell’ottavo di Coppa Italia, il 14 gennaio 2019. «Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Cremonese il calciatore Marco Carnesecchi a titolo temporaneo. In bocca al lupo Marco!», si legge nella nota sul sito online del club nerazzurro.

