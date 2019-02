Gasperini soddisfatto a metà:

«Persa una grande occasione» Mister Gasperini non ha nessun rammarico, se non avere avuto la vittoria a un passo e non essere riusciti ad acciuffarla. L’Atalanta esce da Firenze con un 3-3 che fa ben sperare in vista della semifinale di ritorno.

Tre gol fuori casa con un ritorno da giocare. Certo che una vittoria sarebbe stata perfetta. Ma Gian Piero Gasperini non si rammarica. «Per come abbiamo giocato potevamo e dovevamo vincere – spiega il tecnico -. Abbiamo ottenuto un buon risultato, ma abbiamo perso una grande occasione. Ora ci sono due mesi per preparare il ritorno: teniamo tantissimo ad arrivare in finale. Gli errori? Sono un po’ diversi. Il primo ha dato slancio alla Fiorentina. Sul terzo gol eravamo in vantaggio ed è arrivato proprio alla fine. Non dobbiamo avere nessun rammarico».

