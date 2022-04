Gasperini sorride: Maehle torna a disposizione, Koopmeiners spera

Gian Piero Gasperini ha un motivo in più per sorridere in vista della gara di lunedì 2 maggio (alle 20,45) al Gewiss Stadium contro la Salernitana: il danese Joakim Maehle va verso il rientro. Il laterale danese ha saltato le ultime quattro partite per i postumi di un’appendicectomia, ma oggi si è allenato regolarmente con il resto della squadra a Zingonia e salvo contrattempi tornerà a disposizione per la sfida ai campani che per l’Atalanta mette in palio una grossa fetta di speranze di qualificazione alle coppe europee.