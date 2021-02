Gasperini: «Subito in vantaggio,

poi il calo: paghiamo la stanchezza» Il tecnico nerazzurro: «Siamo andati subito in vantaggio e siamo calati tantissimo: per alcuni si tratta di fatica, altri hanno staccato la spina. Alla base credo ci sia tanta stanchezza e fatica».

«Nei 10 minuti finali del primo tempo ci siamo fermati. Siamo andati subito in vantaggio e siamo calati tantissimo: per alcuni si tratta di fatica, altri hanno staccato la spina. Alla base credo ci sia tanta stanchezza e fatica. Nel secondo tempo avevamo spazio per fare gol, ma non abbiamo quella che freschezza che serve». Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio contro il Torino. «Facciamo fatica ad avere continuità, giochiamo sempre con gli stessi anche in difesa - prosegue l’allenatore a Sky Sport - In certi momenti con il Milan e con la Lazio, pur in inferiorità numerica, siamo stati molto solidi. Oggi è più difficile, ma la partita era gestibile. Il gol del 3-2 ha dato slancio al Torino». Sui recuperi in vista del Napoli: «Speriamo per Maehle, mentre per Hateboer è più difficile».

Il tecnico nerazzurro al momento non vuole pensare alla Champions, anche se oggi è arrivata la notizia dell’infortunio di Sergio Ramos, pilastro del Real Madrid che salterà la doppia sfida valida per gli ottavi di finale. «Non possiamo gioire per un giocatore che si fa male e poi mercoledì abbiamo una partita decisiva in Coppa Italia contro il Napoli, tra 2 settimane penseremo al Real Madrid», conclude Gasperini.

