Gasperini sul match con il Milan: «Sfida importante per entrambe»

«Dopo due impegni molto difficili e impegnativi sia con Inter e Young Boys dai quali siamo usciti bene, non dico che ci sia entusiasmo ma c’è credibilità. Sarà una sfida importante per tutte e due le squadre». Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa nella mattinata di sabato 2 ottobre prima del match di domani sera (domenica 3 ottobre, ore 20.45 al Gewiss Stadium) contro il Milan: «Gosens? Ci sono Maehle e Pezzella, non ho intenzione di cercare altre soluzioni».

E sui tempi di ripresa Gasperini non si sbilancia: «Gosens? Posso ribadire quanto detto dai medici. Difficile dire quali sono i tempi con esattezza, ma sono abbastanza lunghi». Nella conferenza stampa prima del match di domani sera contro il Milan il tecnico nerazzurro si è espresso anche su Ilicic: «Potrebbe essere la sua domenica come quella di tutti. È importante che tutti siano nella situazione per poter dare il massimo. Giocano 15-16 giocatori viste le sostituzioni, ognuno può essere determinante. Poi potrebbe anche giocare dall’inizio, ma non ho ancora scelto».

