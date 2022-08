Gasperini: «Tre punti pesanti, voto altissimo per l’Atalanta»

« Sono tre punti pesanti in una partita difficile, avrebbe potuto pareggiare la Samp e avremmo potuto fare altri gol noi. È stata una sfida aperta ». Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta , ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto al Ferraris contro la Sampdoria. «La squadra è questa e io devo ringraziare i ragazzi che stanno dando tutto. Ci sono anche gli avversari, non si può vincere sempre 5-0.Oggi abbiamo dato un importante segnale. Vediamo cosa succede. Io credo che quest’anno abbiamo una bella opportunità, non è il momento di pensare ai grandi risultati ma di costruire . E’ un campionato dove tante squadre si sono rinforzate, sarà molto equilibrato. Per noi è un’opportunità che può darci entusiasmo e spinta». Poi sul mercato: «Aspettiamo la chiusura, poi qualcosa dovremo modificare - ha detto Gasperini -. È un altro campionato che cercheremo di interpretare strada facendo, in base alle nostre possibilità».

Secondo Gasperini la sua squadra per questa partita merita un voto: «Altissimo, certo dal punto di vista tecnico aspiriamo a fare di più. Vincere a Genova con la Samp, con questo pubblico, non era facile per nessuno». Infine, sulla prossima sfida con il Milan: «Questa vittoria ci dà un bel morale, abbiamo una settimana per preparare la partita. Sarà un appuntamento bello e importante per Bergamo e per tutta la città».