Gasperini: «Una bella vittoria. Grande orgoglio le 299 panchine a Bergamo»

«Speravo di chiudere con almeno un gol in più ma la squadra ha gestito bene il match. È una bella vittoria». Queste le parole di Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria della «sua» Atalanta sulla Fiorentina. «Sul piano del gioco siamo cresciuti rispetto ai tempi più recenti. È una rosa cambiata in diversi elementi. Lo spirito messo in mostra è stato straordinario. Siamo felici di essere primi in questo momento. Quello di oggi era un test molto importante. Stanno crescendo tanti ragazzi, come Soppy, Scalvini, Okoli e Hojlund. I risultati aiutano la loro crescita», ha aggiunto il tecnico degli orobici.