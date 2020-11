Gasperini: «Una buona gara,

sosta al momento opportuno» Le parole del tecnico nerazzurro dopo il pareggio con l’Inter.

«Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse una situazione di difficoltà. Giochiamo partite molto impegnative e difficili tra campionato e coppa. Ma la squadra ha avuto sempre una buona presenza tranne rarissime volte. Secondo me si vuol mettere pressione all’Atalanta come se dovesse vincere lo scudetto o andare avanti in Champions. Le aspettative le mettano gli altri, noi non dobbiamo mettercele. Sappiamo quanto è complicato e in questo periodo abbiamo avuto un po’ di giocatori fuori. La sosta questa volta arriva al momento opportuno, però anche oggi abbiamo fatto una buona gara». Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio casalingo contro l’Inter per 1-1, nella settima giornata di Serie A. «Miranchuk e Ruggeri? Sono contento per entrambi. Per Ruggeri non era facile ma è un ragazzo che sta facendo bene. È un 2002 con ottime doti tecniche e fisiche. Ha bisogno di farsi esperienza ma ha il futuro davanti a sé. Miranchuk è straordinario. In due spezzoni ha toccato pochissime palle facendo due gol. Ha qualità ed è stato fermato da un infortunio, ora speriamo di inserirlo al meglio - ha proseguito l’allenatore della Dea ai microfoni di Sky - Per dieci giorni ci alleneremo con sei giocatori, gli altri li vedremo il venerdì mattina prima di andare a giocare contro lo Spezia. In realtà come squadra non ci alleniamo proprio, però sarà così fino a Natale, è normale. È così per tutti». In merito al ritorno in Champions contro il Liverpool, Gasperini ha concluso: «Sono campioni del mondo e insieme al Bayern la più forte del mondo. Anche loro hanno avuto difficoltà in campionato, forse noi abbiamo esaltato le loro qualità. Non finirà sempre così e lo vedremo il ritorno. Ma quella serata andavano il doppio di noi».

