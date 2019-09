Gasperini, un’Atalanta da Champions

«Giocheremo per il secondo posto» Intervista di inizio stagione al mister nerazzurro: «Col Torino per quasi mezzora ho visto un gioco da Champions, un’Atalanta di alto livello. Non la più bella di sempre perché poi hanno vinto gli altri. Ma se ci aggiungeremo anche la giusta determinazione diventeremo ancora più forti».

Intervista di inizio stagione al mister nerazzurro, Gian Piero Gasperini. Tanti gli argomenti sul tavolo, primo fra tutte la Champions. Poi gli obiettivi della stagione, i nuovi arrivi, la partita col Torino. Partiamo da quest’ultima: «Sì, col Torino per quasi mezzora ho visto un gioco da Champions, un’Atalanta di alto livello, capace di proporre un calcio da Champions. Non la più bella di sempre perché poi hanno vinto gli altri. Ma se ci aggiungeremo anche la giusta determinazione diventeremo ancora più forti». E poi: «Che l’Atalanta giocherà per un posto in Europa lo dice la storia degli ultimi tre anni». «In Champions lotteremo per il secondo posto. Con il terzo che è alla portata». Infine Muriel: «Luis è una prima punta, deve stare il più vicino possibile alla porta. Più si allontana e meno rende. Se impara a giocare là davanti farà tanti gol».

© RIPRODUZIONE RISERVATA