Gasperini: «Usciamo da questa gara più forti e consapevoli» Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter.

«Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno dimostrato di più fin qui, poi sono sicuro che la Juventus rientrerà. Noi cerchiamo di migliorarci e risalire, andando a prendere quelle davanti. Usciamo da questa gara molto più forti e consapevoli». Così Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. La gara di San Siro è stata piena di ribaltamenti di fronte: «Ci sono stati episodi a favore di una e dell’altra squadra - prosegue a Dazn - è stata una grande partita che entrambe hanno cercato di vincere. Siamo stati vicini a perdere ma anche vicini a vincere. Dobbiamo essere orgogliosi di questa prestazione. I cambi dell’Inter sono stati importanti, mentre noi avevamo qualche giocatore acciaccato. Non siamo riusciti a tenere su Dimarco, che è quello che ci ha messo più in difficoltà. Con l’ingresso di Pasalic però abbiamo sistemato le cose», conclude Gasperini.

