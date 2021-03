Gasperini: «Vinta una gara difficile

Ora pensiamo alla sfida col Real» Le parole del tecnico atalantino dopo la vittoria in casa con lo Spezia.

«I segnali sono molto confortanti, adesso penseremo a martedì. Lo Spezia è difficile da andare a prendere, gioca bene tatticamente e occupa tutto il campo. Anche contro altre big si è espresso in questo modo, l’unico appunto è aver sbagliato troppi passaggi facili che avrebbero potuto creare delle situazioni». Questo il commento di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta contro lo Spezia nell’anticipo al Gewiss Stadium. «Dopo aver sbloccato il risultato è diventata più agevole ma sapevamo delle difficoltà di questa partita - spiega il tecnico nerazzurro a Sky Sport, passando a un commento su Pasalic, autore di una doppietta - Ha dovuto stare fermo parecchio, sta tornando nella condizione migliore. Ha faticato il primo tempo ma è un giocatore che in area è sempre puntuale negli inserimenti». L’Atalanta volerà in Spagna per tentare l’impresa contro il Real. «Non andiamo a Madrid per fare una passeggiata, sarebbe difficile comunque e figuriamoci con uno svantaggio. Visto che non siamo riusciti a confrontarci all’andata undici contro undici, vediamo questa volta come sapremo giocare - sottolinea Gasperini - Dovremo essere cinici, l’obiettivo è star dentro la partita sino alla fine».

