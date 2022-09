Gasperini: «Vittoria per la fiducia contro una Roma forte»

«Ho visto grande applicazione in una partita difficile contro una Roma forte. Questi tre punti danno molta fiducia». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini dopo la vittoria di misura sulla Roma all’Olimpico. L’Atalanta si porta in vetta a quota 17 e batte il suo record di punti dopo le prime sette giornate: «È bello indossare la maglia rosa - ribadisce il tecnico a Dazn -. Non vinceremo il Giro, ma speriamo di indossarla il più a lungo possibile». Decide un gol di Scalvini su assist di Hojlund. Entrambi però sono stati sostituiti al 45’: «Scalvini ha fatto bene e ha segnato un gol splendido. Anche per Hojlund non era facile contro Smalling. Ma Muriel ha giocato più palloni, è stato un riferimento preciso. Anche le cinque sostituzioni sono state un’arma». Solo due volte l’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata per quattro trasferte di fila, nel 1997 e nel 2016: «Queste partite qui le vinci sempre così di misura - aggiunge Gasperini -. Sono partite equilibrate, contro avversari forti.Dobbiamo alzare la nostra qualità tecnica, oggi abbiamo giocato con tanti centrocampisti. Abbiamo tante facce, scegliamo quella più giusta per ogni occasione. E anche il portiere oggi è stato decisivo», ha concluso.