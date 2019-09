Gasp: «Gomez da valutare, Muriel c’è»

Con lo Shakthar sarà partita decisiva «C’è una normale alternanza per via delle tante partite ravvicinate, ma chi gioca è considerato un titolare». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Champions League con lo Shakhtar Donetsk in programma domani, martedì 1 ottobre, allo stadio «Meazza» di Milano.

«Abbiamo solo Gomez da valutare domani, visto che è uscito malconcio dalla partita con il Sassuolo - ha detto l’allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa - Muriel ha recuperato dall’influenza, non è al massimo della condizione, ma è abile ed arruolato».

«Per gli ucraini parlano i risultati, i campionati vinti, il valore dei suoi giocatori e l’altissimo livello dimostrato in Champions. Hanno una maggiore abitudine a queste partite rispetto a noi, noi dobbiamo misurarci per capire a che livello siamo». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Champions League con lo Shakhtar Donetsk in programma domani, martedì 1 ottobre, allo stadio «Meazza» di Milano. «Dopo Zagabria abbiamo voglia di conquistare qualche punto, la nostra non è una partecipazione - ha detto l’allenatore dei nerazzurri in conferenza stampa - Speriamo sia una serata memorabile».

«Lo 0-4 di Zagabria ci costringe a fare risultato contro lo Shakhtar Donetsk». L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, chiede ai suoi di rialzare la testa e riscattare la sonora sconfitta di Zagabria nell’ esordio assoluto in Champions. «Questa è la gara più importante - aggiunge in conferenza stampa -, può essere decisiva per le prossime. In un girone di sei partite, i margini di errore diventano pochi».

