Gestacci in campo contro l’Olimpia

Volley, arrivano le scuse di Ottaviani Domenica l’Olimpia ha perso contro Ortona e subisce anche il comportamento poco rispettoso di un giocatore della squadra avversaria. Il finale concitato ha lasciato uno strascico polemico e lunedì sono arrivate le scuse.

«Vorrei scusarmi con tutti gli atleti, la società ed i tifosi della Olimpia Bergamo. Il mio gesto è stato eccessivo e fuori dalle righe frutto di uno sfogo dovuto alla tensione di una gara talmente incerta da terminare addirittura con un video-check chiamato legittimamente dal mister bergamasco quando già festeggiavamo la vittoria. Nulla di personale quindi, solo una reazione, di pessimo gusto da parte mia». Alle scuse dell’atleta si associano quelle della Sieco Service Impavida Ortona.

Fine gara a dir poco concitato domenica 17 novembre tra Sieco Service Ortona e Olimpia Bergamo, valida per la quinta giornata di andata di Serie A2 e terminata sul 3-0 (25-15, 25-23, 27-25) per i padroni di casa. Giuseppe Ottaviani, schiacciatore della capolista, ha esultato al termine della sfida in maniera poco civile, con il gesto dell’ombrello e unendo le mani al pube rivolto agli avversari.

«Merito ad Ortona, peccato per i gesti finali di Ottaviani, ma confidiamo che i giusti provvedimenti non facciano di questo brutto episodio una pessima consuetudine» aveva detto domenica sera il vicepresidente dell’Olimpia Angelo Agnelli. Puntuale quindi lunedì mattina la nota di condanna e scuse del club abruzzese. «In merito al video pubblicato dalla Olimpia Bergamo, nella quale è possibile vedere il nostro schiacciatore Giuseppe Ottaviani in atteggiamenti poco consoni a quella che dovrebbe essere una corretta e rispettosa condotta sportiva, l’atleta tiene a porgere le proprie scuse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA