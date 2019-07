Gewiss Stadium, cantiere più sicuro

con l’accordo tra Ats e Atalanta È stata siglata nella mattinata di venerdì 5 luglio negli uffici Atalanta B.C. di viale Giulio Cesare la convenzione che individua le linee di indirizzo in tema di salute e sicurezza per i lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium.

È stata siglata nella mattinata di venerdì 5 luglio negli uffici Atalanta B.C. di viale Giulio Cesare la convenzione che individua le linee di indirizzo in tema di salute e sicurezza per i lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium attualmente in corso nel settore conosciuto con il nome di Curva Nord/Pisani. L’intesa è stata sottoscritta dal direttore generale Massimo Giupponi per l’Agenzia di tutela della salute e dal direttore operativo Atalanta B.C. nonchè coordinatore unico lavori per Stadio Atalanta Roberto Spagnolo.

«Con l’applicazione di queste linee di indirizzo vogliamo raggiungere, con l’impegno di tutti, la riduzione degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni del 30% rispetto ai valori riscontrati nel comparto delle costruzioni nell’ultimo triennio in Regione Lombardia e l’assenza di infortuni mortali. È una metodologia che abbiamo già adottato con successo su cantieri importanti come quello dell’ospedale Papa Giovanni XXIII o della BreBeMi», commenta Massimo Giupponi.

Roberto Spagnolo e Massimo Giupponi

Per raggiungere gli obiettivi prefissati e per garantire il monitoraggio dell’applicazione dei contenuti del documento verrà costituito un tavolo di confronto che «si riunirà con cadenza periodica per tutto il periodo di realizzazione dell’opera, con il compito di costruire un sistema di monitoraggio delle tematiche della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nonché rappresentare un centro di elaborazione di proposte e soluzioni sulle varie problematiche inerenti la salute e la sicurezza nella realizzazione dell’opera», ha proseguito il direttore generale di Ats Bergamo.

Da parte sua il direttore operativo Spagnolo ha confermato: «La famiglia Percassi e di conseguenza l’Atalanta hanno la massima attenzione per il tema della sicurezza. Questo del Gewiss Stadium è un cantiere complesso per diversi motivi: le dimensioni dei lavori, la sovrapposizione di più operatori in un tempo e in uno spazio ristretti, le scadenze da rispettare. L’attenzione alla sicurezza è una delle nostre priorità».

