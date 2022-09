Ghirelli nuovo coach della BB14. Albanesi solo sulle giovanili

Ghirelli, 37 anni, con laurea in scienze motorie, aveva portato il Desio nella stagione sportiva 2020-2021 in serie B. Tecnico serio e preparato vanta una discreta esperienza in cadetteria iniziata come vice di Fabrizio Frates sempre nella cittadina brianzola. Alla BB14 lo attende, come risaputo, un compito stimolante anche se non agevole avendo a che fare con un organico allestito con tre sole pedine senior (Sodero, Genovese e Simoncelli) e con gli altri di giovani in rampa di lancio. L’esordio in campionato della BB14 è datato sabato 1 ottobre in quel di Padova.