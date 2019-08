Gimondi, in Toscana gli dedicheranno

una corsa vintage: «Sempre con noi» «La Chianina ciclostorica 2020 sarà dedicata a Felice» annuncia il presidente della manifestazione internazionale.

Dopo l’annunco che il Comune di Bergamo realizzerà un monumento, dopo l’intitolazione del Giro di Lombardia 2019, dopo la promessa di una maglia speciale per il Mondiale (o Gimondiale come era stato soprannominato da Merckx) e il lavoro costante di Giovanni Bettineschi per portare il Tour de France a Bergamo, anche dalla Toscana, patria del ciclismo vintage, arriva un omaggio speciale per Felice Gimondi.

Gli sarà intitolata «La Chianina ciclostorica» del 2020. Roberto Apolloni, presidente di questa corsa con le bici e l’abbigliamento d’epoca, presente all’addio a Felice Gimondi con Andrea Grassini, fotografo della manifestazione ed altri amici, dice: «Siamo legati alla famiglia del campione attraverso l’amicizia con la figlia Norma e abbiamo fortemente voluto esserle vicino in questo momento tanto doloroso, l’ultima fuga del suo papà. Sono ormai due anni che Norma (con suo cugino Massimo) partecipa alla nostra ciclostorica e lo scorso giugno, alla quinta edizione, era presente anche suo papà Felice. Ci consideriamo dei privilegiati perché abbiamo condiviso insieme a lui due giornate indimenticabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA