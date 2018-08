Ginnastica artistica, brilla la stella di Villa

Due ori europei in Scozia Giorgia Villa, campionessa europea junior nel concorso generale, nell’esercizio alle parallele.

Anche in Europa brilla la stella Giorgia Villa. È lei la campionessa all-around junior di ginnastica artistica ai Campionati europei di Glasgow. Esordio strepitoso per la quindicenne di Brembate che, alla prima sua esperienza nella manifestazione continentale, si è messa al collo la medaglia d’oro nel concorso generale e con i suoi esercizi, che hanno sempre ottenuto il punteggio migliore tra le azzurre, ha trascinato la nazionale junior sul primo gradino del podio. La ginnasta bergamasca, che ha mosso i suoi primi passi alla Tritium e all’Artistica Treviolo per poi passare alla Brixia Brescia, è scesa in pedana ieri con le altre compagne della squadra italiana: le gemelle Asia e Alice D’Amato, che vestono come lei i colori della Brixia; Elisa Iorio, campionessa assoluta nel 2017 che ha ceduto lo scettro a Villa proprio quest’anno; e Alessia Federici, unica classe 2004, rispetto alle altre ragazze che sono nate nel 2003.

