Giornata nera anche per la Moioli

Cade nei quarti a La Molina Michela Moioli, medaglia d’oro all’Olimpiade di Pyeonchang nello snowboardcross, cade a La Molina e viene eliminata nei quarti. L’azzurra mette così a rischio la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo

Sabato nero per le due bergamasche, oro alle Olimpiadi Pyeonchang: se Goggia è arrivata quindicesima a Crans Montana, non è andata meglio a La Molina per Michela Moioli eliminata nei quarti. L’azzurra mette così a rischio la leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo.

La campionessa olimpica fallisce il primo appuntamento dopo la vittoria nell’Olimpiade di Pyeonchang, sbagliando il salto e cadendo alla ricerca di un posto nelle prime due posizioni della sua batteria, vinta dalla connazionale Sofia Belingheri. La bergamasca, leader della Coppa del Mondo 2017/2018, dovrà difendere il primato in classifica dall’assalto delle francesi Trespeuch e Loccoz nelle prove in programma a Mosca e Veysonnaz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA