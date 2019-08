Giovani nerazzurri da Nazionale

Sei convocati nell’Italia Under 19 Sono Giorgio Brogni, Alessandro Cortinovis, Davide Ghislandi, Manu Gyabuaa, Caleb Okoli e Roberto Piccoli: andranno al raduno a Cormons dall’11 al 14 agosto, giorno in cui verrà disputata l’amichevole con la Slovenia.

Giorgio Brogni, Alessandro Cortinovis, Davide Ghislandi, Manu Gyabuaa, Caleb Okoli e Roberto Piccoli sono stati convocati dal commissario tecnico dell’Under 19 italiana, Alberto Bollini, per il raduno a Cormons dall’11 al 14 agosto, giorno in cui verrà disputata l’amichevole con la Slovenia ad Ajdovscina (ore 18). Per Okoli, dopo la chiamata dello scorso gennaio per il Torneo dei gironi a Coverciano, si tratta della prima convocazione nell’Under 19 azzurra.

